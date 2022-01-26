В Германии заявили, что не видели сведений о невыполнении Россией контрактов по газу
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«У нас нет никаких сведений о том, что российская сторона каким-либо образом не выполняет договорённости по поставкам», — цитирует его ТАСС.
Ранее представитель американской администрации заявил, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России».
Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году.