В Германии заявили, что не видели сведений о невыполнении Россией контрактов по газу

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У Германии нет сведений о том, что Россия каким-либо образом не выполняет договорённости по поставкам газа, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он также заявил, что не знает ничего о «возможном отказе от поставок российских энергоресурсов в Европу».
В Германии заявили, что не видели сведений о невыполнении Россией контрактов по газу
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«У нас нет никаких сведений о том, что российская сторона каким-либо образом не выполняет договорённости по поставкам», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель американской администрации заявил, что США ищут альтернативные источники  природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России».

Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году.

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