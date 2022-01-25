Белый дом: США ищут альтернативные российским источники газа для Европы

США ищут альтернативные источники природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России», заявил высокопоставленный представитель американской администрации, имя которого не называется.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил представитель администрации США, объёмы, наиболее уязвимые перед «возможным военным конфликтом», сравнительно невелики.

«Мы взаимодействуем с нашими европейскими союзниками для планирования мер реагирования, в том числе обсуждаем с ними, как применять имеющиеся резервы энергоносителей, которые, очевидно, находятся на низком уровне в этом году из-за сокращения российских поставок в последние несколько месяцев. Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объёмы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира — от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — сказал американский чиновник.

По его словам, альтернативные поставки «покроют значительную часть потенциального дефицита».

Вместе с тем он отметил, что США считают «менее вероятным» сценарий прекращения поставок российских энергоносителей по другим европейским маршрутам, но готовятся к нему.

«Газпром» ранее заявил, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах. Из хранилищ отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.