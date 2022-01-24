«Газпром»: запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах

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Запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах, заявил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Из хранилищ отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.
«Газпром»: запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах
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«На 22 января отбор достиг 71,8%, или 34,3 млрд куб. м газа. Заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 42% — до 41,8%», — говорится в сообщении компании.

Как уточняется, с 11 января объём запасов в европейских ПХГ «перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений».

«Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 22 января она снизилась до 12,1 млрд куб. м. Это на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины «провалились» уже ниже 12 млрд куб. м», — сообщил «Газпром».

Как стало известно ранее, цена газа на торгах в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м.

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