Посол Украины в ФРГ Мельник выразил желание остановить «Северный поток — 2»

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью медиагруппе Funke заявил, что Германия должна окончательно отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению посла, Европе и Соединённым Штатам следует принять жёсткие превентивные меры в отношении России вместо того, чтобы ждать, когда «последует эскалация».

«Окончательный отказ от газопровода «Северный поток — 2» должен быть частью этого каталога», — подчеркнул он.

Мельник также выразил желание, чтобы новое правительство Германии помогло вступить Украине в НАТО и Евросоюз.

Ранее сообщалось, что в Германии 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.