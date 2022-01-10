Посол Украины в ФРГ Мельник выразил желание остановить «Северный поток — 2»
По мнению посла, Европе и Соединённым Штатам следует принять жёсткие превентивные меры в отношении России вместо того, чтобы ждать, когда «последует эскалация».
«Окончательный отказ от газопровода «Северный поток — 2» должен быть частью этого каталога», — подчеркнул он.
Мельник также выразил желание, чтобы новое правительство Германии помогло вступить Украине в НАТО и Евросоюз.
Ранее сообщалось, что в Германии 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.
16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.