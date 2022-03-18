Junge Welt: действия посла Украины Мельника вызывают негодование в Берлине

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Риторика и действия украинского посла в Германии Андрея Мельника вызывают негодование у немецких политиков. Об этом сообщает газета Junge Welt.

«В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с ещё одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым», — пишет издание.

Уточняется, что вскоре Бартоль удалил твит и извинился «в особенности за кавычки».

По данным издания, поведение Мельника нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених обвинил посла Украины в «переходе границ».

По данным немецких СМИ, Мельник перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву призывал его к «ультиматуму» в отношении России с целью отвода российских войск от границы.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT объяснила заявление Мютцениха о «переходе границ».

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