Аналитик Федосова заявила о регулярных «стычках» посла Украины с руководством Германии

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT объяснила заявление главы фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха о том, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «перешёл границы».
Аналитик Федосова заявила о регулярных «стычках» посла Украины с руководством Германии
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По словам эксперта, это не первая «стычка» Мельника с руководством Германии.

«То его не устраивает отказ поставлять летальное вооружение, то он обвиняет Берлин в искажении исторических фактов и поддержке России», — отмечает Федосова.

По её мнению, такие заявления «вызывают волну негодования у немецких интернет-пользователей и руководства страны».

Федосова уточнила, что пока слова о «переходе границ» — заявление главы фракции СДПГ и оценка со стороны партии.

«Если для Германии подобный ультиматум — это действительно «переход границы», на это должна отреагировать и глава МИД ФРГ Бербок, и вызвать посла на ковёр», — подытожила она.

Ранее глава социал-демократов в бундестаге обвинил посла Украины в «переходе границ».

По данным немецких СМИ, Мельник перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву призывал его к «ультиматуму» в отношении России с целью отвода российских войск от границы.

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