Аналитик Федосова заявила о регулярных «стычках» посла Украины с руководством Германии
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По словам эксперта, это не первая «стычка» Мельника с руководством Германии.
«То его не устраивает отказ поставлять летальное вооружение, то он обвиняет Берлин в искажении исторических фактов и поддержке России», — отмечает Федосова.
По её мнению, такие заявления «вызывают волну негодования у немецких интернет-пользователей и руководства страны».
Федосова уточнила, что пока слова о «переходе границ» — заявление главы фракции СДПГ и оценка со стороны партии.
«Если для Германии подобный ультиматум — это действительно «переход границы», на это должна отреагировать и глава МИД ФРГ Бербок, и вызвать посла на ковёр», — подытожила она.
Ранее глава социал-демократов в бундестаге обвинил посла Украины в «переходе границ».
По данным немецких СМИ, Мельник перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву призывал его к «ультиматуму» в отношении России с целью отвода российских войск от границы.