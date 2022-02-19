Глава социал-демократов в бундестаге обвинил посла Украины в «переходе границ»

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «перешёл границы».

По данным немецких СМИ, Мельник перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву призывал его к «ультиматуму» в отношении России с целью отвода российских войск от границы.

«Своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешёл границы», — приводит РИА Новости слова Мютцениха в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Он отметил, что поведение украинского посла «далеко не полезно».

Ранее Мельник в эфире Deutschlandfunk заявил, что власти ФРГ оказывают недостаточную финансовую поддержку Киеву.