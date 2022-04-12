Президент ФРГ Штайнмайер подтвердил, что Киев отказал ему в визите на Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Киеве сочли его визит на Украину нежелательным.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему совершить совместную поездку на Украину с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

«Я был готов к этому, но… я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно», — цитирует РИА Новости Штайнмайера.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ «из-за его тесных связей с Россией».

Вечером 9 апреля сообщалось, что британский премьер прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским «в знак солидарности».

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется.