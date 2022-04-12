Bild: Зеленский отказался принять президента ФРГ Штайнмайера из-за его «связей с Россией»
- AP
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Об этом информирует Bild со ссылкой на украинские правительственные круги.
Вечером 9 апреля сообщалось, что британский премьер прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским «в знак солидарности».
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется.