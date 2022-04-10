Белый дом: Байден пока не планирует посещать Украину
- AP
«Президент Байден уже посещал Киев ранее и с нетерпением ждёт возможности сделать это снова. Однако на данном этапе мы не планируем такой поездки», — цитирует РИА Новости Салливана.
Как отмечается, в настоящее время президент США «сосредоточен на координации и организации международных усилий по поставке необходимых вооружений Украине».
Вечером 9 апреля сообщалось, что британский премьер прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским «в знак солидарности».