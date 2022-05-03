Аналитик Оленченко объяснил «развязное» поведение посла Украины Мельника в Германии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

«Это человек, далёкий от дипломатической деятельности. Мне кажется, он исполняет роль рупора, рупора не столько киевского режима, сколько американской позиции», — сообщил Оленченко.

По его мнению, США недовольны позицией Олафа Шольца: его нежеланием поставлять современное оружие на Украину и в целом «следовать линии, которую пытаются диктовать США».

«Поскольку американцам неудобно выражать своё раздражение и недовольство позицией Германии, то они это делают через Зеленского и через посла Мельника... Меня, откровенно говоря, удивляет, что германские власти до сих пор не обратились к украинскому режиму с требованием заменить посла», — добавил аналитик.

Мельник демонстрирует «развязное» поведение, исполняя роль «обличителя» руководства ФРГ, считает специалист.

Ранее украинский посол в ФРГ Мельник, комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца ехать в Киев, назвал политика «обиженной ливерной колбасой».