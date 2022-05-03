Аналитик Оленченко объяснил «развязное» поведение посла Украины Мельника в Германии
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«Это человек, далёкий от дипломатической деятельности. Мне кажется, он исполняет роль рупора, рупора не столько киевского режима, сколько американской позиции», — сообщил Оленченко.
По его мнению, США недовольны позицией Олафа Шольца: его нежеланием поставлять современное оружие на Украину и в целом «следовать линии, которую пытаются диктовать США».
«Поскольку американцам неудобно выражать своё раздражение и недовольство позицией Германии, то они это делают через Зеленского и через посла Мельника... Меня, откровенно говоря, удивляет, что германские власти до сих пор не обратились к украинскому режиму с требованием заменить посла», — добавил аналитик.
Мельник демонстрирует «развязное» поведение, исполняя роль «обличителя» руководства ФРГ, считает специалист.
Ранее украинский посол в ФРГ Мельник, комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца ехать в Киев, назвал политика «обиженной ливерной колбасой».