Junge Welt: посол Украины Мельник открыто вмешивается во внутренние дела Берлина

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник игнорирует правила дипломатического поведения и открыто вмешивается во внутренние дела Берлина.
Junge Welt: посол Украины Мельник открыто вмешивается во внутренние дела Берлина
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Junge Welt.

«Мельнику не мешало бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия на протяжении нескольких последних лет являются пощёчиной всем правилам дипломатического поведения», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, украинский посол «заслужил высылку из страны» после того, как раскритиковал президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера за его контакты с Россией.

Кроме того, как отмечает издание, риторика и действия украинского посла в Германии Андрея Мельника вызывают негодование у немецких политиков.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених обвинил посла Украины в «переходе границ».

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