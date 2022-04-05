Посол Украины в Германии Андрей Мельник игнорирует правила дипломатического поведения и открыто вмешивается во внутренние дела Берлина.

Об этом пишет издание Junge Welt.

«Мельнику не мешало бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия на протяжении нескольких последних лет являются пощёчиной всем правилам дипломатического поведения», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, украинский посол «заслужил высылку из страны» после того, как раскритиковал президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера за его контакты с Россией.

Кроме того, как отмечает издание, риторика и действия украинского посла в Германии Андрея Мельника вызывают негодование у немецких политиков.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених обвинил посла Украины в «переходе границ».