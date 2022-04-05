Junge Welt: посол Украины Мельник открыто вмешивается во внутренние дела Берлина
- Gettyimages.ru
Об этом пишет издание Junge Welt.
«Мельнику не мешало бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия на протяжении нескольких последних лет являются пощёчиной всем правилам дипломатического поведения», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, украинский посол «заслужил высылку из страны» после того, как раскритиковал президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера за его контакты с Россией.
Кроме того, как отмечает издание, риторика и действия украинского посла в Германии Андрея Мельника вызывают негодование у немецких политиков.
Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених обвинил посла Украины в «переходе границ».