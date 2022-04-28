Премьер-министр Венгрии Орбан не планирует ехать в Киев
- AP
Ему задали вопрос, намерен ли Орбан или кто-то из членов его кабинета побывать в Киеве.
«Не могу ничего сказать о таких планах», — цитирует Гуйяша ТАСС.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства.
В МИД заявили, что Венгрия считает неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам.
Сам Орбан в ходе выступления, посвящённого итогам выборов в парламент, внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.
Он отметил, что венгерские власти отстаивают свои национальные интересы и выступают только на своей стороне.
Перед этим венгерский премьер предупредил об отсутствии аргументов в пользу прекращения сотрудничества с Россией в сфере энергетики.