Премьер-министр Венгрии Орбан не планирует ехать в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не планирует ехать в Киев и встречаться с Владимиром Зеленским, в отличие от ряда других европейских лидеров, сообщил журналистам глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

Ему задали вопрос, намерен ли Орбан или кто-то из членов его кабинета побывать в Киеве.

«Не могу ничего сказать о таких планах», — цитирует Гуйяша ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства.

В МИД заявили, что Венгрия считает неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам.

Сам Орбан в ходе выступления, посвящённого итогам выборов в парламент, внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.

Он отметил, что венгерские власти отстаивают свои национальные интересы и выступают только на своей стороне.

Перед этим венгерский премьер предупредил об отсутствии аргументов в пользу прекращения сотрудничества с Россией в сфере энергетики.