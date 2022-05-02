Виктора Орбана внесли в украинский «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста»

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского ресурса «Миротворец», там он назван «антиукраинским пропагандистом».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта.

Как сообщалось ранее, Орбан не планирует ехать в Киев и встречаться с Владимиром Зеленским, в отличие от ряда других европейских лидеров.

В ходе выступления, посвящённого итогам выборов в парламент, Орбан внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.

Отвечая на обвинения Зеленского, Орбан напомнил, что венгерские власти отстаивают свои национальные интересы и выступают только на своей стороне.