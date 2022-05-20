«Будет строиться на фейках»: зачем в ЕП призвали создать спецтрибунал для расследования военных преступлений на Украине
- Флаг ЕС (слева). Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе (справа)
- © Gettyimages.ru/Marco Vacca, РИА Новости/Алексей Куденко
Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, призывающую Евросоюз поддержать создание специального международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине и наказания виновных. Об этом сообщила пресс-служба ЕП. Как уточняется в документе, речь идёт о привлечении к ответственности российских официальных лиц.
«Расследование в отношении российских лидеров и военачальников, а также их союзников по делу о преступлении агрессии против Украины должен провести специальный международный трибунал, — говорится в заявлении. — (Депутаты Европейского парламента требуют. — RT), чтобы эти расследования и последующее судебное преследование также распространялись на всех российских военнослужащих и должностных лиц, причастных к военным преступлениям».
В ЕП также хотят, чтобы Евросоюз предоставил все необходимые ресурсы, а также административную, следственную и материально-техническую поддержку, которые нужны для создания такого трибунала. В частности, речь идёт об оказании такой помощи Международному уголовному суду, а также украинским властям.
Евродепутаты также подчёркивают, что ЕП должен действовать быстро, поскольку есть серьёзный риск того, что доказательства, связанные с военными преступлениями на Украине, могут быть уничтожены из-за боевых действий.
Об идее привлечь к ответственности тех, кто виновен в военных преступлениях на украинской территории, говорится и в другой резолюции Европарламента, принятой в тот же день, что и документ с инициативой о специальном международном трибунале. В ней указывается, что в условиях текущего конфликта есть достаточно оснований полагать, что в стране «совершались и совершаются преступления против человечности и военные преступления», поэтому ЕС «должен в срочном порядке принять все необходимые меры», чтобы привлечь к ответственности виновных.
Отмечается также, что органы прокуратуры нескольких государств — членов ЕС и Украины инициировали расследования событий на украинской территории, «опираясь, где это целесообразно, на поддержку Евроюста». Кроме того, как добавили авторы резолюции, о начале расследования ситуации на Украине объявили и в канцелярии прокурора МУС.
«Важно осуществлять координацию и обмен уликами между следственными органами стран и органами прокуратуры в различных юрисдикциях, а также с МУС или любым другим судом, трибуналом или механизмом, созданным для этой цели, ради обеспечения эффективности расследований и судебного преследования геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и связанных с ними уголовно наказуемых преступлений, включая те, которые могли быть совершены на Украине в условиях текущих военных действий», — отмечают евродепутаты.
- Заседание Европарламента
- Gettyimages.ru
- © Philipp von Ditfurth/picture alliance
Как и в документе о специальном международном трибунале, в данной резолюции также говорится о риске того, что улики «не могут надёжно храниться» в зоне боевых действий.
«Поэтому целесообразно создать централизованное хранилище в безопасном месте», — считают евродепутаты.
Кроме того, по их мнению, у Евроюста должна быть возможность передавать Европолу информацию, связанную с расследованием геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.
«Такое сотрудничество должно включать регулярную совместную оценку оперативных и технических вопросов», — говорится в резолюции.
Ангажированный орган
Напомним, ранее прокурор МУС Карим Хан в интервью французской газете Le Monde сообщил, что его ведомство направит группу из 42 человек на Украину для проведения расследований и оказания помощи национальным властям.
Он также положительно оценил сотрудничество МУС и ЕС в рамках украинского расследования, заявив, что это останется в истории как период, когда на международное право «стали смотреть не как на неудобство, а как на способ защиты общества и его ценностей, а также мира и безопасности».
О том, что Евросоюз намерен оказывать помощь прокурорам Международного уголовного суда, а также Украины в процессе сбора доказательств военных преступлений, которые приписываются России, заявлял в апреле и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, союз поможет с документированием таких противоправных действий для привлечения РФ к ответственности. В Москве неоднократно отрицали причастность ВС РФ к военным преступлениям на Украине, подчёркивая, что речь идёт об инсценировках, срежиссированных киевскими властями и Западом.
Как заявила 29 апреля официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, подключение прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) к украинскому вопросу политизировано.
«Что касается прокуратуры МУС, то этот её шаг демонстрирует, что она даже не пытается соблюдать хотя бы видимость беспристрастности и объективности и с энтузиазмом подключается к процессу, в котором виновные явно назначены заранее», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
«Никакого доверия не вызывает»
По мнению экспертов, инициатива Европарламента о создании специального международного трибунала, включающая сотрудничество с МУС и властями Украины, — лишь часть обширной русофобской кампании. Цель этих начинаний — голословно обвинить Россию в военных преступлениях, игнорируя противозаконные действия ВСУ против мирного населения.
«Им нужно вынести решения обвинительного толка в отношении большого числа официальных лиц РФ — прежде всего тех, кто принимает решения, связанные со спецоперацией. Обе резолюции ЕП максимально политизированы: тут изначально не может быть и речи о каком-то независимом расследовании военных преступлений на Украине, которые совершаются киевскими властями. Это исключительное судилище, которое пытаются представить легитимным органом, проводящим расследование», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
- Международный уголовный суд
- Gettyimages.ru
- © Alex Gottschalk/DeFodi Images
По его словам, инициатива по учреждению международного спецтрибунала не более чем попытка Запада сформировать очередную «бутафорскую структуру».
«Однако на деле если такого рода трибунал и будет создан, то он станет расследовать лишь срежиссированные киевскими властями инсценировки, которые так рьяно пытаются продать западному обывателю. И если основа для расследований изначально фейковая, то понятно, что и сам институт, который пользуется фейками как доказательствами, никакого доверия не вызывает», — заявил Данюк.
Он также напомнил, что репутация того же МУС далеко не безупречна.
«Его используют западные страны, чтобы покарать неугодных и невиновных. А вот когда в МУС обращаются с требованиями наказать представителей Запада за то, что они творили в Афганистане и других государствах, то эти дела сразу же становятся неприоритетными, их пытаются замять, а иски блокируются. Так же случилось с афганским досье о преступлениях американских военных, которому не дали ход после угроз Вашингтона», — напомнил Данюк.
По его мнению, инициатива Европарламента если и будет реализована, то исключительно на бумаге.
«Никакой конкретной работы там проводить не станут, поскольку изначально всё будет строиться на фейках, которые предъявят в качестве доказательств. В ЕП всё прекрасно знают, но закрывают на это глаза. На территории Европы уже создан информационный кокон, и даже те крохи правдивой информации, которые попадают туда из России, игнорируются. Цель Европарламента, по всей видимости, этот кокон сохранять и укреплять», — считает Данюк.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напомнил в комментарии RT, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и антироссийские документы такого рода не исключение.
«Это не план действий или указание. На это Еврокомиссия может отреагировать по-разному. Она может оставить такие документы без внимания, как и инициировать создание рабочей группы, которая предложит варианты реализации этих пожеланий. Но в таком случае сразу возникнет множество вопросов, связанных прежде всего с финансированием, с которым в ЕС уже и так большие сложности», — говорит аналитик.
По его словам, резолюции Европарламента по созданию международного трибунала и якобы выявлению виновных за военные преступления на Украине призваны и «простимулировать антироссийский настрой в Европе».
«Однако такого рода постановления могут привести к дальнейшему разобщению стран ЕС по вопросу выделения денег на создание подобных структур. Финансовые возможности стран— доноров Евросоюза не беспредельны. Всё больше обнажаются расхождения национальных интересов с интересами Еврокомиссии», — заключил эксперт.
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