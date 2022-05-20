«Будет строиться на фейках»: зачем в ЕП призвали создать спецтрибунал для расследования военных преступлений на Украине

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, призывающую Евросоюз поддержать учреждение специального международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине. Как подчёркивается в документе, расследование должно проводиться в отношении «российских лидеров и военачальников, а также их союзников». Кроме того, депутаты ЕП выступают за то, чтобы ЕС предоставил для такого трибунала все необходимые ресурсы, включая материальные, — речь, в частности, идёт о помощи Международному уголовному суду, а также киевскому режиму. По мнению экспертов, в данном случае не стоит говорить о какой бы то ни было объективности, ведь работа спецтрибунала в случае его создания будет выстроена на фейках.

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, призывающую Евросоюз поддержать создание специального международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине и наказания виновных. Об этом сообщила пресс-служба ЕП. Как уточняется в документе, речь идёт о привлечении к ответственности российских официальных лиц.

«Расследование в отношении российских лидеров и военачальников, а также их союзников по делу о преступлении агрессии против Украины должен провести специальный международный трибунал, — говорится в заявлении. — (Депутаты Европейского парламента требуют. — RT), чтобы эти расследования и последующее судебное преследование также распространялись на всех российских военнослужащих и должностных лиц, причастных к военным преступлениям».

В ЕП также хотят, чтобы Евросоюз предоставил все необходимые ресурсы, а также административную, следственную и материально-техническую поддержку, которые нужны для создания такого трибунала. В частности, речь идёт об оказании такой помощи Международному уголовному суду, а также украинским властям.

Евродепутаты также подчёркивают, что ЕП должен действовать быстро, поскольку есть серьёзный риск того, что доказательства, связанные с военными преступлениями на Украине, могут быть уничтожены из-за боевых действий.

Об идее привлечь к ответственности тех, кто виновен в военных преступлениях на украинской территории, говорится и в другой резолюции Европарламента, принятой в тот же день, что и документ с инициативой о специальном международном трибунале. В ней указывается, что в условиях текущего конфликта есть достаточно оснований полагать, что в стране «совершались и совершаются преступления против человечности и военные преступления», поэтому ЕС «должен в срочном порядке принять все необходимые меры», чтобы привлечь к ответственности виновных.

Отмечается также, что органы прокуратуры нескольких государств — членов ЕС и Украины инициировали расследования событий на украинской территории, «опираясь, где это целесообразно, на поддержку Евроюста». Кроме того, как добавили авторы резолюции, о начале расследования ситуации на Украине объявили и в канцелярии прокурора МУС.

«Важно осуществлять координацию и обмен уликами между следственными органами стран и органами прокуратуры в различных юрисдикциях, а также с МУС или любым другим судом, трибуналом или механизмом, созданным для этой цели, ради обеспечения эффективности расследований и судебного преследования геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и связанных с ними уголовно наказуемых преступлений, включая те, которые могли быть совершены на Украине в условиях текущих военных действий», — отмечают евродепутаты.

Заседание Европарламента

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Как и в документе о специальном международном трибунале, в данной резолюции также говорится о риске того, что улики «не могут надёжно храниться» в зоне боевых действий.

«Поэтому целесообразно создать централизованное хранилище в безопасном месте», — считают евродепутаты.

Кроме того, по их мнению, у Евроюста должна быть возможность передавать Европолу информацию, связанную с расследованием геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

«Такое сотрудничество должно включать регулярную совместную оценку оперативных и технических вопросов», — говорится в резолюции.

Ангажированный орган

Напомним, ранее прокурор МУС Карим Хан в интервью французской газете Le Monde сообщил, что его ведомство направит группу из 42 человек на Украину для проведения расследований и оказания помощи национальным властям.

Также по теме «Очередная пиар-акция антироссийского толка»: как МУС намерен расследовать военные преступления на Украине Более 40 следователей Международного уголовного суда будут отправлены на Украину на следующей неделе, заявил прокурор МУС Карим Хан....

Он также положительно оценил сотрудничество МУС и ЕС в рамках украинского расследования, заявив, что это останется в истории как период, когда на международное право «стали смотреть не как на неудобство, а как на способ защиты общества и его ценностей, а также мира и безопасности».

О том, что Евросоюз намерен оказывать помощь прокурорам Международного уголовного суда, а также Украины в процессе сбора доказательств военных преступлений, которые приписываются России, заявлял в апреле и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, союз поможет с документированием таких противоправных действий для привлечения РФ к ответственности. В Москве неоднократно отрицали причастность ВС РФ к военным преступлениям на Украине, подчёркивая, что речь идёт об инсценировках, срежиссированных киевскими властями и Западом.

Как заявила 29 апреля официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, подключение прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) к украинскому вопросу политизировано.

«Что касается прокуратуры МУС, то этот её шаг демонстрирует, что она даже не пытается соблюдать хотя бы видимость беспристрастности и объективности и с энтузиазмом подключается к процессу, в котором виновные явно назначены заранее», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Никакого доверия не вызывает»

По мнению экспертов, инициатива Европарламента о создании специального международного трибунала, включающая сотрудничество с МУС и властями Украины, — лишь часть обширной русофобской кампании. Цель этих начинаний — голословно обвинить Россию в военных преступлениях, игнорируя противозаконные действия ВСУ против мирного населения.

«Им нужно вынести решения обвинительного толка в отношении большого числа официальных лиц РФ — прежде всего тех, кто принимает решения, связанные со спецоперацией. Обе резолюции ЕП максимально политизированы: тут изначально не может быть и речи о каком-то независимом расследовании военных преступлений на Украине, которые совершаются киевскими властями. Это исключительное судилище, которое пытаются представить легитимным органом, проводящим расследование», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Международный уголовный суд

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По его словам, инициатива по учреждению международного спецтрибунала не более чем попытка Запада сформировать очередную «бутафорскую структуру».

«Однако на деле если такого рода трибунал и будет создан, то он станет расследовать лишь срежиссированные киевскими властями инсценировки, которые так рьяно пытаются продать западному обывателю. И если основа для расследований изначально фейковая, то понятно, что и сам институт, который пользуется фейками как доказательствами, никакого доверия не вызывает», — заявил Данюк.

Он также напомнил, что репутация того же МУС далеко не безупречна.

«Его используют западные страны, чтобы покарать неугодных и невиновных. А вот когда в МУС обращаются с требованиями наказать представителей Запада за то, что они творили в Афганистане и других государствах, то эти дела сразу же становятся неприоритетными, их пытаются замять, а иски блокируются. Так же случилось с афганским досье о преступлениях американских военных, которому не дали ход после угроз Вашингтона», — напомнил Данюк.

По его мнению, инициатива Европарламента если и будет реализована, то исключительно на бумаге.

«Никакой конкретной работы там проводить не станут, поскольку изначально всё будет строиться на фейках, которые предъявят в качестве доказательств. В ЕП всё прекрасно знают, но закрывают на это глаза. На территории Европы уже создан информационный кокон, и даже те крохи правдивой информации, которые попадают туда из России, игнорируются. Цель Европарламента, по всей видимости, этот кокон сохранять и укреплять», — считает Данюк.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напомнил в комментарии RT, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и антироссийские документы такого рода не исключение.

«Это не план действий или указание. На это Еврокомиссия может отреагировать по-разному. Она может оставить такие документы без внимания, как и инициировать создание рабочей группы, которая предложит варианты реализации этих пожеланий. Но в таком случае сразу возникнет множество вопросов, связанных прежде всего с финансированием, с которым в ЕС уже и так большие сложности», — говорит аналитик.

По его словам, резолюции Европарламента по созданию международного трибунала и якобы выявлению виновных за военные преступления на Украине призваны и «простимулировать антироссийский настрой в Европе».

«Однако такого рода постановления могут привести к дальнейшему разобщению стран ЕС по вопросу выделения денег на создание подобных структур. Финансовые возможности стран— доноров Евросоюза не беспредельны. Всё больше обнажаются расхождения национальных интересов с интересами Еврокомиссии», — заключил эксперт.