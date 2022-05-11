«В канун празднования Дня Победы»: в Калининграде задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

Сторонник запрещённой экстремистской организации «Правый сектор»* задержан сотрудниками ФСБ в Калининграде, сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности. Отмечается, что задержанный гражданин РФ планировал в канун Дня Победы совершить теракт в отношении военнослужащих одной из воинских частей. В отношении него возбуждено дело о «приготовлении к террористическому акту» и о «незаконном изготовлении взрывчатых веществ, переделке или ремонту взрывных устройств».

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили совершение террористического акта в Калининграде, который готовил сторонник экстремистской организации «Правый сектор»*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Калининграде задержан сторонник запрещённой экстремистской организации «Правый сектор», гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения теракта мужчина планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.

У задержанного было изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутика с символикой «Правого сектора».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, переделке или ремонте взрывных устройств.

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

7 мая в Москве были задержаны сторонники украинской неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб. Об этом сообщало агентство РИА Новости.

Отмечалось, что неонацисты планировали совершить теракты и массовые убийства на территории России в канун празднования Дня Победы, выполняя указания лидера группировки украинца Егора Краснова.

«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «М.К.У.» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», — говорилось в сообщении, текст которого приводило РИА Новости.

При этом видео преступлений должны были распространяться в интернете с целью устрашения. Также указывалось, что радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств».

29 апреля стало известно о предотвращении теракта на территории Карачаево-Черкесской Республики. Там была пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство»**, планировавшего по указанию зарубежного эмиссара совершить нападение на один из объектов органов власти.

28 апреля в Крыму задержали бывшего военнослужащего морской пехоты ВСУ. По данным ЦОС ФСБ, сторонник неонацизма осуществлял по указанию националистов полка «Азов» подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.

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27 апреля сотрудники спецслужбы задержали двоих граждан РФ, являющихся сторонниками украинского нацизма, при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области. Они также направляли на украинский портал «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции.

25 апреля ФСБ предотвратила теракт на объекте транспорта в Ставропольском крае. Преступление готовил сторонник ИГ, которого задержали при подготовке к реализации своего преступного замысла.

«В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания по обстоятельствам инкриминируемых преступлений», — сообщали в ФСБ.

22 апреля сотрудники ФСБ пресекли деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя с использованием заминированного автомобиля.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.