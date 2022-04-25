Получали задания от СБУ: готовившие покушение на Соловьёва рассказали о планах убить Киселёва и Симоньян

Следственный комитет России сообщил о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на убийство российского журналиста Владимира Соловьёва. О том, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической группы, которая планировала убийство известного российского журналиста, в понедельник сообщил президент России Владимир Путин. По данным СК, преступники собирались подорвать автомобиль Соловьёва в Москве. Все они оказались членами запрещённой в России неонацистской террористической организации. Кроме того, задержанные сообщили, что получали задания от СБУ и обсуждали также возможность убийства гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, главреда RT Маргариты Симоньян и других журналистов.

Следственный комитет России сообщил о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

В ведомстве подчеркнули, что преступники планировали подорвать автомобиль Соловьёва в Москве.

«Шесть соучастников преступления являются членами запрещённой в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»)*. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 пп. «б, е, ж, з», ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

В ходе обысков при сопровождении ФСБ России у задержанных были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы, нацистская символика и наркотики. Также были обнаружены поддельные паспорта граждан Украины, добавили в СК.

Как говорится в сообщении ФСБ, убийство планировалось по заданию Службы безопасности Украины.

Согласно показаниям одного из задержанных, они получали задания от СБУ и обсуждали также возможность убийства гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, главреда RT Маргариты Симоньян и других журналистов.

О том, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической группы, которая планировала убийство известного российского журналиста, в понедельник сообщил президент России Владимир Путин. Позже в ФСБ уточнили, что нападение планировалось на Владимира Соловьёва.

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Президент добавил, что факты и доказательства этого неопровержимы, и подчеркнул необходимость «самым решительным образом пресекать любые преступления на территории Российской Федерации».

Путин обратил внимание, что в Европе и США пытаются расколоть российское общество и разрушить Россию изнутри, однако это не получается.

«Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши вооружённые силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе... И поскольку на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя своё монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, Москве «пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины».

«Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, к распространению информации», — сказал он.

Путин призвал Следственный комитет России детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей и открывать уголовные дела.

«По этим и всем другим фактам прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне», — подчеркнул он.

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В свою очередь, в ФСБ также сообщили, что при обысках сотрудники изъяли самодельную взрывчатку, «коктейли Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс. патронов различного калибра. Задержанные дают признательные показания. В частности, они рассказали, что после убийства журналиста планировали скрыться за рубежом.

Сам Владимир Соловьёв в разговоре с РИА Новости сказал, что не замечал никакой слежки за собой.

«Нет, я ничего не замечал. Нет, никаких проявлений не было, что свидетельствует о том, насколько профессионально и чётко отработали наши компетентные органы», — сказал он.

Журналист также поблагодарил сотрудников ФСБ. Кроме того, он отметил, что уже некоторое время занимается вопросами своей безопасности в связи с угрозами со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

* Организация признана террористической по решению Верховного суда от 21.05.2021 г.