Получали задания от СБУ: готовившие покушение на Соловьёва рассказали о планах убить Киселёва и Симоньян
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Следственный комитет России сообщил о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
В ведомстве подчеркнули, что преступники планировали подорвать автомобиль Соловьёва в Москве.
«Шесть соучастников преступления являются членами запрещённой в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»)*. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 пп. «б, е, ж, з», ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сообщили в ведомстве.
В ходе обысков при сопровождении ФСБ России у задержанных были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы, нацистская символика и наркотики. Также были обнаружены поддельные паспорта граждан Украины, добавили в СК.
Как говорится в сообщении ФСБ, убийство планировалось по заданию Службы безопасности Украины.
Согласно показаниям одного из задержанных, они получали задания от СБУ и обсуждали также возможность убийства гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, главреда RT Маргариты Симоньян и других журналистов.
О том, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической группы, которая планировала убийство известного российского журналиста, в понедельник сообщил президент России Владимир Путин. Позже в ФСБ уточнили, что нападение планировалось на Владимира Соловьёва.
«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Президент добавил, что факты и доказательства этого неопровержимы, и подчеркнул необходимость «самым решительным образом пресекать любые преступления на территории Российской Федерации».
Путин обратил внимание, что в Европе и США пытаются расколоть российское общество и разрушить Россию изнутри, однако это не получается.
«Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши вооружённые силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе... И поскольку на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя своё монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», — подчеркнул глава государства.
По словам Путина, Москве «пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины».
«Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, к распространению информации», — сказал он.
Путин призвал Следственный комитет России детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей и открывать уголовные дела.
«По этим и всем другим фактам прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне», — подчеркнул он.
- globallookpress.com
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В свою очередь, в ФСБ также сообщили, что при обысках сотрудники изъяли самодельную взрывчатку, «коктейли Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс. патронов различного калибра. Задержанные дают признательные показания. В частности, они рассказали, что после убийства журналиста планировали скрыться за рубежом.
Сам Владимир Соловьёв в разговоре с РИА Новости сказал, что не замечал никакой слежки за собой.
«Нет, я ничего не замечал. Нет, никаких проявлений не было, что свидетельствует о том, насколько профессионально и чётко отработали наши компетентные органы», — сказал он.
Журналист также поблагодарил сотрудников ФСБ. Кроме того, он отметил, что уже некоторое время занимается вопросами своей безопасности в связи с угрозами со стороны украинского президента Владимира Зеленского.
* Организация признана террористической по решению Верховного суда от 21.05.2021 г.