ФСБ задержала планировавших убийство журналиста Соловьёва неонацистов

Короткая ссылка
ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
ФСБ задержала планировавших убийство журналиста Соловьёва неонацистов
  • РИА Новости

Как уточняется, нападение планировала группа членов запрещённой в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power.

В ходе обысков у задержанных, в частности, изъято СВУ, восемь зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5.

Ранее сообщалось о задержании уроженца Украины, агента СБУ под псевдонимом Малыш, шпионившего за украинскими журналистами и политологами в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить