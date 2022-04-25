ФСБ задержала планировавших убийство журналиста Соловьёва неонацистов

ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Как уточняется, нападение планировала группа членов запрещённой в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power.

В ходе обысков у задержанных, в частности, изъято СВУ, восемь зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5.

Ранее сообщалось о задержании уроженца Украины, агента СБУ под псевдонимом Малыш, шпионившего за украинскими журналистами и политологами в России.