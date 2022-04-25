Телеведущий Соловьёв заявил, что не замечал слежки за собой
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«Нет, я ничего не замечал. Нет, никаких проявлений не было, что свидетельствует о том, насколько профессионально и чётко отработали наши компетентные органы», — сказал он.
Он поблагодарил сотрудников ФСБ.
Также Соловьёв заявил, что уже некоторое время занимается вопросами своей безопасности в связи с угрозами со стороны украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
По данным спецслужбы, нападение планировала группа членов запрещённой в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»).