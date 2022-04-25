Телеведущий Соловьёв заявил, что не замечал слежки за собой

Телеведущий Владимир Соловьёв, попытку покушения на которого предотвратили российские спецслужбы, заявил РИА Новости, что не замечал никакой слежки за собой.

«Нет, я ничего не замечал. Нет, никаких проявлений не было, что свидетельствует о том, насколько профессионально и чётко отработали наши компетентные органы», — сказал он.

Он поблагодарил сотрудников ФСБ.

Также Соловьёв заявил, что уже некоторое время занимается вопросами своей безопасности в связи с угрозами со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

По данным спецслужбы, нападение планировала группа членов запрещённой в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»).