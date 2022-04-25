СК сообщил о задержании шести фигурантов дела о подготовке покушения на Соловьёва
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
Отмечается, что СК совместно с ФСБ установлены лица, осуществлявшие приготовление к убийству Соловьёва.
«Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста», — заявили в ведомстве.
По информации СК, шестеро участников преступления — члены запрещённой в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power.
«Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 пп. «б», «е», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК России», — заявили в Следственном комитете.
Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.
Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.