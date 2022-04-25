СК сообщил о задержании шести фигурантов дела о подготовке покушения на Соловьёва

Следственный комитет России сообщил о задержании шести фигурантов уголовного дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва.

Об этом говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Отмечается, что СК совместно с ФСБ установлены лица, осуществлявшие приготовление к убийству Соловьёва.

«Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста», — заявили в ведомстве.

По информации СК, шестеро участников преступления — члены запрещённой в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power.

«Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 пп. «б», «е», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК России», — заявили в Следственном комитете.

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.