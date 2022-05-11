ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининграде в канун 9 Мая

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RT
В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора»*, готовивший теракт в канун Дня Победы, сообщили в ЦОС ФСБ.
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининграде в канун 9 Мая
  • РИА Новости

Отмечается, что теракт планировался «в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации».

Как полагает следствие, после этого злоумышленник собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС России.

В ходе обысков дома задержанного изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутика с символикой «Правого сектора»*.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее офицер СБУ, экс-куратор «Правого сектора» раскрыл российским силовым ведомствам имена и данные участников 12-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса экстремистской организации.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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