В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора»*, готовивший теракт в канун Дня Победы, сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что теракт планировался «в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации».

Как полагает следствие, после этого злоумышленник собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС России.

В ходе обысков дома задержанного изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутика с символикой «Правого сектора»*.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее офицер СБУ, экс-куратор «Правого сектора» раскрыл российским силовым ведомствам имена и данные участников 12-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса экстремистской организации.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).