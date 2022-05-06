В Херсоне задержали готовившего теракт на 9 мая мужчину

Следственный комитет России сообщил о задержании в Херсоне мужчины, который планировал совершить 9 мая теракт в городе.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Также выявлена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомёт и тротил», — говорится в заявлении.

Уточняется, что злоумышленник планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

«Задержанный подтвердил свою причастность к изготовлению «коктейлей Молотова» и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», — добавляется в сообщении.

Ранее ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего по указке «Азова» теракт в Крыму.