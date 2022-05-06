В Херсоне задержали готовившего теракт на 9 мая мужчину

Короткая ссылка
Следственный комитет России сообщил о задержании в Херсоне мужчины, который планировал совершить 9 мая теракт в городе.
В Херсоне задержали готовившего теракт на 9 мая мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Также выявлена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомёт и тротил», — говорится в заявлении.

Уточняется, что злоумышленник планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

«Задержанный подтвердил свою причастность к изготовлению «коктейлей Молотова» и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», — добавляется в сообщении.

Ранее ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего по указке «Азова» теракт в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить