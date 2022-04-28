ФСБ предотвратила теракт в торговом центре в Симферополе
- РИА Новости
«ФСБ РФ предотвращён террористический акт в Республике Крым. В результате проведённых мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооружённых сил Украины», — приводит РИА Новости заявление.
В ФСБ добавили, что задержанный является сторонником неонацизма, он по указанию националистов полка «Азов» готовил взрыв и поджог в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.
Ранее в Управлении ФСБ по Владимирской области заявили о задержании сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к публичным призывам к терроризму.