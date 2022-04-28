ФСБ предотвратила теракт в торговом центре в Симферополе

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе. Как сообщили в центре общественных связей службы, у задержанного мужчины изъяли самодельное взрывное устройство, а также экстремистскую атрибутику и литературу.

«ФСБ РФ предотвращён террористический акт в Республике Крым. В результате проведённых мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооружённых сил Украины», — приводит РИА Новости заявление.

В ФСБ добавили, что задержанный является сторонником неонацизма, он по указанию националистов полка «Азов» готовил взрыв и поджог в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.

Ранее в Управлении ФСБ по Владимирской области заявили о задержании сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к публичным призывам к терроризму.