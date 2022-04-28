Во Владимирской области задержали публично призывавшего к терроризму мужчину

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В Управлении ФСБ по Владимирской области заявили о задержании сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к публичным призывам к терроризму.
Во Владимирской области задержали публично призывавшего к терроризму мужчину
  • РИА Новости

«УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1979 года рождения, являющегося сторонником проукраинской националистической идеологии и причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Отмечается, что мужчина призывал к уничтожению российских войсковых частей, машин местных политических деятелей и другим противоправным действиям террористического характера.

При обыске у него нашли националистическую атрибутику, а также предметы, похожие на холодное и дробящее оружие.

Ранее ФСБ задержала в Белгороде двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспорта.

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