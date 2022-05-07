ФСБ сообщила о задержании в Москве планировавших теракты неонацистов группировки «М.К.У.»
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«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что сторонники выполняли указания лидера группировки украинца Егора Краснова по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 Мая.
В ФСБ добавили, что видео преступлений должны были распространяться в интернете с целью устрашения.
«Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», — говорится в сообщении.
В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»).
В марте ФСБ сообщала, что в 23 российских регионах были задержаны 60 сторонников «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб.