ФСБ сообщила о задержании в Москве планировавших теракты неонацистов группировки «М.К.У.»

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), планировавших устроить теракты ко Дню Победы.

«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что сторонники выполняли указания лидера группировки украинца Егора Краснова по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 Мая.

В ФСБ добавили, что видео преступлений должны были распространяться в интернете с целью устрашения.

«Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», — говорится в сообщении.

В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»).

В марте ФСБ сообщала, что в 23 российских регионах были задержаны 60 сторонников «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб.