В ФСБ заявили о задержании в России 60 сторонников украинских неонацистов из М.К.У.

В ФСБ заявили, что в 23 российских регионах были задержаны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб.

Об этом сообщает спецслужба.

«В 23 регионах задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что у них были обнаружены и изъяты охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, а также самодельное огнестрельное и холодное оружие. Вместе с этим сотрудники правоохранительных органов изъяли средства связи, содержащие переписку с Красновым, а также различные инструкции по правилам поведения членов группировки и вербовке.

В марте прошлого года сотрудники ФСБ совместно с СК России задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного неонацистского сообщества «М.К.У.».