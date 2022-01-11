В России возбудили дело против лидера украинской неонацистской организации «М.К.У.»

В отношении лидера украинской неонацистской организации «М.К.У.» Егора Краснова возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

«В отношении Краснова дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК России», — приводит РИА Новости заявление ФСБ.

По версии следствия, преступник вёл в Telegram переписку с недавно задержанным в Тверской области человеком, который по его наводке занимался планированием терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

В Ростовской области в декабре 2021 года сообщили о задержании сторонника украинской неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.», который планировал нападение на журналиста.

М.К.У. была создана гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения, действующим под покровительством украинских спецслужб.

13 декабря сотрудниками ФСБ в 37 субъектах России были выявлены 106 сторонников этой организации. При этом двое из числа задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения.

Подробнее — в материале RT.