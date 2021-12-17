Готовил нападение на журналиста: в Ростовской области задержали сторонника украинской неонацистской группировки

Сторонник неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», созданной украинцем Егором Красновым, задержан в Ростовской области. Как сообщили в ФСБ, гражданин РФ, 1979 года рождения, готовил насильственную акцию в отношении журналиста, специализирующегося на материалах по украинской проблематике.

В Ростовской области задержан сторонник украинской неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.», который планировал нападение на журналиста. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД в Ростовской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.», гражданина Украины Егора Краснова, к насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.»

«По результатам проверочных мероприятий и криминалистических исследований планируется принятие процессуального решения», — добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что группировка «М.К.У.» была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения , действующего под покровительством украинских спецслужб.

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13 декабря сотрудниками ФСБ в 37 субъектах РФ были выявлено 106 сторонников этой украинской неонацистской молодёжной группировки. При этом из числа задержанных двое подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения.

Кроме того, была пресечена преступная деятельность аффилированных с «М.К.У.» двух экстремистских групп в Пензенской области и Республике Коми.

В общежитии МИРЭА задержали сторонника ИГ*

Также в пятницу, 17 декабря, сотрудники ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство»*. Его задержали в результате спецоперации в общежитии Российского технологического университета (МИРЭА).

По данным ФСБ, задержанный предпринимал «попытки по вовлечению студентов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность».

Отмечается, что он неоднократно оправдывал деятельность сторонников ИГ и пропагандировал их идеологию в интернете, распространял материалы, направленные на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама, а также иным религиям. К тому же он призывал к ведению вооружённой борьбы для установления халифата на территории Ирака и Сирии силами «Исламского государства».

«По данному факту СУ по ВАО ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма»). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

ФСБ задержала сторонника «Исламского государства»* в общежитии МИРЭА

Ранее, 3 декабря, в Калмыкии задержали сторонника «Исламского государства», присягнувшего террористической организации через аудиообращение.

В конце октября на окраине города Кандалакши в Мурманской области был ликвидирован активный сторонник ИГ. Он планировал совершить теракты на военных объектах региона по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации.

«При попытке задержания преступника, в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного на окраине города Кандалакши тайника, последний оказал вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», — сообщали в пресс-службе.

Также в том месяце была предотвращена попытка совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием СВУ. Сотрудниками ФСБ был задержан сторонник ИГ.

«В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретённые бандитом для изготовления СВУ», — сообщали в ведомстве.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.