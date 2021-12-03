В ФСБ заявили о задержании сторонника ИГ в Калмыкии

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В Калмыкии задержан сторонник террористической организации ИГ*. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«Управлениями ФСБ России по Республике Калмыкия и Ставропольскому краю в рамках уголовного дела, возбуждённого согласно ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) пресечена преступная деятельность приверженца радикально-экстремистских взглядов в исламе», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что задержанный присягнул террористической организации через аудиообращение.

В октябре в Кандалакше в Мурманской области ликвидировали сторонника «Исламского государства»*, который планировал теракты на военных объектах. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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