В ФСБ заявили о задержании сторонника ИГ в Калмыкии

В Калмыкии задержан сторонник террористической организации ИГ*. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«Управлениями ФСБ России по Республике Калмыкия и Ставропольскому краю в рамках уголовного дела, возбуждённого согласно ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) пресечена преступная деятельность приверженца радикально-экстремистских взглядов в исламе», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что задержанный присягнул террористической организации через аудиообращение.

В октябре в Кандалакше в Мурманской области ликвидировали сторонника «Исламского государства»*, который планировал теракты на военных объектах.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.