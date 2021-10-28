В Кандалакше уничтожили планировавшего теракты сторонника ИГ

Короткая ссылка
В Кандалакше в Мурманской области ликвидирован сторонник «Исламского государства»*, который планировал теракты на военных объектах. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).
В Кандалакше уничтожили планировавшего теракты сторонника ИГ
  • РИА Новости

«Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации «Исламское государство», местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Его попытались задержать, когда он доставал самодельную бомбу из тайника на окраине города. Злоумышленник начал отстреливаться и был ликвидирован ответным огнём. Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.

На месте ЧП и дома у экстремиста нашли готовую к применению бомбу, компоненты для ещё одной, а также холодное и огнестрельное оружие и боеприпасы разного калибра. Также там находились средства конспиративной связи.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить