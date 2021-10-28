В Кандалакше уничтожили планировавшего теракты сторонника ИГ

В Кандалакше в Мурманской области ликвидирован сторонник «Исламского государства»*, который планировал теракты на военных объектах. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

«Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации «Исламское государство», местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Его попытались задержать, когда он доставал самодельную бомбу из тайника на окраине города. Злоумышленник начал отстреливаться и был ликвидирован ответным огнём. Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.

На месте ЧП и дома у экстремиста нашли готовую к применению бомбу, компоненты для ещё одной, а также холодное и огнестрельное оружие и боеприпасы разного калибра. Также там находились средства конспиративной связи.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.