ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
- РИА Новости
«Предотвращена попытка совершения сторонником запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство»* резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)», — говорится в сообщении.
В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы.
Ранее сообщалось, что в семи регионах России задержаны 14 причастных к финансированию террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»**.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
**«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.