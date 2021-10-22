ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

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В ФСБ сообщили, что в Ставропольском крае предотвращён теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона.
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
  • РИА Новости

«Предотвращена попытка совершения сторонником запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство»* резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)», — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Ранее сообщалось, что в семи регионах России задержаны 14 причастных к финансированию террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»**.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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