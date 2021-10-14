ФСБ задержала причастных к финансированию террористов в семи регионах России

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в семи регионах России задержаны 14 причастных к финансированию террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

«ФСБ России в Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены задержания 14 лиц, причастных к финансированию запрещённой в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, при обысках у задержанных изъяты средства коммуникации, платёжные инструменты, а также религиозно-экстремистская литература.

В ФСБ добавили, что против пяти задержанных заведены уголовные дела о содействии терроризму.

Ранее ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Москве и Подмосковье

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.