ФСБ задержала причастных к финансированию террористов в семи регионах России
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- РИА Новости
«ФСБ России в Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены задержания 14 лиц, причастных к финансированию запрещённой в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, при обысках у задержанных изъяты средства коммуникации, платёжные инструменты, а также религиозно-экстремистская литература.
В ФСБ добавили, что против пяти задержанных заведены уголовные дела о содействии терроризму.
Ранее ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Москве и Подмосковье
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.