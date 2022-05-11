«Все страшно перепугались»: жертвами артобстрела ВСУ в Донбассе стали подопечные психоневрологического интерната
11 мая 2022
RT

«Все страшно перепугались»: жертвами артобстрела ВСУ в Донбассе стали подопечные психоневрологического интерната

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30 августа 2014 года город Кировское Донецкой области подвергся очередному массированному артобстрелу со стороны ВСУ, расположенных около шахты «Полтавская». В ходе боевых действий пострадали жители местного психоневрологического интерната. О произошедшем RT рассказала бывший директор учреждения Вера Знак.

Около 17:00 30 августа 67-летней Вере Знак позвонил сотрудник Кировского психоневрологического интерната и сообщил о ЧП: несколько снарядов разорвались на территории учреждения, среди пациентов есть пострадавшие. 
 
«Я тут же поехала на работу, — вспоминает Вера Знак. — Около интерната я увидела машины скорой, медики оказывали помощь пострадавшим. Все страшно перепугались», — вспоминает она.
 
Очевидцы рассказали директору, что артиллерийский обстрел начался, когда в интернате был ужин. Один из снарядов упал на территорию учреждения и разорвался буквально метров в 20 от сидящих за столом людей.
 
В результате взрыва пострадали девять человек. 63-летняя Людмила Ткаченко погибла на месте, 66-летняя Анна Прищенко получила серьёзные ранения и скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ещё двое подопечных интерната более месяца находились на стационарном лечении.