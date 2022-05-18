Мина в огороде: Ринат Исламов из Донецка получил увечье от попавшего на его участок снаряда ВСУ
18 мая 2022
RT

Мина в огороде: Ринат Исламов из Донецка получил увечье от попавшего на его участок снаряда ВСУ

14 мая 2022 | 19:20

СК возбудил дело по факту обстрела в Докучаевске, под который попала съёмочная группа RT

13 мая 2022 | 11:24

СК: российские следователи допросили около 4 тысяч сдавшихся в плен украинских военных

11 мая 2022 | 18:48

СК предъявил обвинение четверым украинским военным за обстрел территории Донбасса

11 мая 2022 | 09:13

СК России даст оценку обстрелам ВСУ городов Донецкой Народной Республики

10 мая 2022 | 21:46

Минобороны: ВСУ расстреляли в Харьковской области шесть машин с белыми флагами

08 мая 2022 | 14:18

СК расследует преступную деятельность командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ

08 мая 2022 | 13:48

СК проверит данные о провокации украинских боевиков в Северске и Серебрянке в ДНР

06 мая 2022 | 10:53

СК возбудил дело по факту обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток

04 мая 2022 | 19:37

СК установил командира ВСУ, ответственного за обстрел Донецка

03 мая 2022 | 12:24

Бастрыкин поручил расследовать причастность Надежды Савченко к убийству энергетика

27 февраля 2020 года украинские силовики обстреляли из миномётов окраины Донецка. Было выпущено десять мин калибра 120 мм. Ранения разной степени тяжести получили более 30 мирных жителей. Один из пострадавших — 63-летний Ринат Исламов — рассказал, как лишился пальцев во время атаки ВСУ.

Утром 27 февраля Ринат работал на своём приусадебном участке. Его дом находился в Куйбышевском районе Донецка, всего в нескольких километрах от аэропорта, за который тогда шли интенсивные бои. Начиная с 2014 года улица, на которой живёт Ринат, подвергалась постоянным артобстрелам. Когда мужчина вскапывал огород, он обнаружил в земле незнакомый ему предмет. 

«Я нагнулся и выдернул из земли длинный металлический предмет, который тут же взорвался в моей руке. В ушах зазвенело. Когда я пришёл в себя, то увидел, что на правой руке нет двух пальцев», — рассказывает Ринат Исламов.  

Это была мина. Исламов закричал, бросился в дом. Его жена Алла, как могла, перевязала руку мужу и вызвала скорую. 

Медики сделали мужчине обезболивающий укол, заново перебинтовали руку и госпитализировали в травматологический центр Донецка.

Исламова прооперировали, рваные раны зашили, но восстановить кисть не удалось.