Мина в огороде: Ринат Исламов из Донецка получил увечье от попавшего на его участок снаряда ВСУ

27 февраля 2020 года украинские силовики обстреляли из миномётов окраины Донецка. Было выпущено десять мин калибра 120 мм. Ранения разной степени тяжести получили более 30 мирных жителей. Один из пострадавших — 63-летний Ринат Исламов — рассказал, как лишился пальцев во время атаки ВСУ.

Утром 27 февраля Ринат работал на своём приусадебном участке. Его дом находился в Куйбышевском районе Донецка, всего в нескольких километрах от аэропорта, за который тогда шли интенсивные бои. Начиная с 2014 года улица, на которой живёт Ринат, подвергалась постоянным артобстрелам. Когда мужчина вскапывал огород, он обнаружил в земле незнакомый ему предмет.

«Я нагнулся и выдернул из земли длинный металлический предмет, который тут же взорвался в моей руке. В ушах зазвенело. Когда я пришёл в себя, то увидел, что на правой руке нет двух пальцев», — рассказывает Ринат Исламов.

Это была мина. Исламов закричал, бросился в дом. Его жена Алла, как могла, перевязала руку мужу и вызвала скорую.

Медики сделали мужчине обезболивающий укол, заново перебинтовали руку и госпитализировали в травматологический центр Донецка.

Исламова прооперировали, рваные раны зашили, но восстановить кисть не удалось.