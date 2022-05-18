Мина в огороде: Ринат Исламов из Донецка получил увечье от попавшего на его участок снаряда ВСУ

Утром 27 февраля Ринат работал на своём приусадебном участке. Его дом находился в Куйбышевском районе Донецка, всего в нескольких километрах от аэропорта, за который тогда шли интенсивные бои. Начиная с 2014 года улица, на которой живёт Ринат, подвергалась постоянным артобстрелам. Когда мужчина вскапывал огород, он обнаружил в земле незнакомый ему предмет.
«Я нагнулся и выдернул из земли длинный металлический предмет, который тут же взорвался в моей руке. В ушах зазвенело. Когда я пришёл в себя, то увидел, что на правой руке нет двух пальцев», — рассказывает Ринат Исламов.
Это была мина. Исламов закричал, бросился в дом. Его жена Алла, как могла, перевязала руку мужу и вызвала скорую.
Медики сделали мужчине обезболивающий укол, заново перебинтовали руку и госпитализировали в травматологический центр Донецка.
Исламова прооперировали, рваные раны зашили, но восстановить кисть не удалось.