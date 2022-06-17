Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с Россией
Отмечается, что, находясь в Киеве, Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Как пишет издание, взамен европейские лидеры непублично, скорее всего, убеждали Зеленского вступить в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Также газета отмечает возрастающий экономический ущерб для данных стран.
Ранее Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.
Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним, Макроном и Шольцем не просил о поставках нового оружия.
16 июня Макрон, Шольц и Драги посетили Киев и Ирпень в Киевской области.