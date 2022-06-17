Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с Россией

Короткая ссылка
В ходе визита на Украину президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги убеждали украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, сообщает газета Die Welt.

Отмечается, что, находясь в Киеве, Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Как пишет издание, взамен европейские лидеры непублично, скорее всего, убеждали Зеленского вступить в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Также газета отмечает возрастающий экономический ущерб для данных стран.

Ранее Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним, Макроном и Шольцем не просил о поставках нового оружия.

16 июня Макрон, Шольц и Драги посетили Киев и Ирпень в Киевской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить