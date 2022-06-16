Премьер Италии: Зеленский на встрече не просил у европейских лидеров новое оружие

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на встрече с ним, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем не просил о поставках нового оружия.

AP

© Natacha Pisarenko

«Сегодня не было никаких просьб от Зеленского о новом оружии», — приводит ТАСС слова итальянского премьера. Драги заявил, что Зеленский «просто описал ситуацию, которая становится критической». Также, как заявил глава правительства Италии, необходимо время, чтобы обучить украинских военных использовать новое оружие. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли с визитом в Ирпень Киевской области.