Канцлер ФРГ Шольц выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

«Германия за положительное решение касательно Украины. Это также касается Республики Молдова. Я и мои коллеги прибыли сегодня сюда в Киев с ясным посылом: Украина относится к европейской семье», — цитирует его ТАСС.

По словам Макрона, Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за «немедленное» предоставление Украине статуса кандидата.

Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз.