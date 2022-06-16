Макрон: ряд стран поддерживают «немедленное» предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за «немедленное» предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.

AP

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Как сообщает AFP, об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер ранее заявил, что Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз.