Макрон: ряд стран поддерживают «немедленное» предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС

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Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за «немедленное» предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.
Макрон: ряд стран поддерживают «немедленное» предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС
  • AP
  • © Ludovic Marin

Как сообщает AFP, об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер ранее заявил, что Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз.

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