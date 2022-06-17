Лукашенко прокомментировал визит европейских лидеров на Украину

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.
Лукашенко прокомментировал визит европейских лидеров на Украину
  • AP
  • © Ludovic Marin

«Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. Чего приехали? Пока ещё непонятно. Но Европе война тоже не нужна... Или Европа сама решила тут успокоить ситуацию и потушить этот пожар войны, или же американцы дали команду: «Вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие», — цитирует его БЕЛТА.

16 июня европейские политики посетили Киев и Ирпень в Киевской области.

По данным газеты Die Welt, в ходе визита на Украину они убеждали украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.

Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним, Макроном и Шольцем не просил о поставках нового оружия.

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