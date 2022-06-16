Лавров прокомментировал возможное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

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Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал возможное предоставление Европейским союзом Украине статуса кандидата в члены сообщества.
Лавров прокомментировал возможное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Если Украине будет предоставлена дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только то, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов, и готов руководствоваться исключительно геополитическими соображениями», — заявил Лавров в интервью НТВ.

Депутаты Европарламента ранее призвали Еврокомиссию и Совет ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз.

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