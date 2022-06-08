В Европарламенте призвали предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию и Совет ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюз.

«Предоставить Украине статус кандидата в качестве чёткого политического знака солидарности с украинским народом», — приводит ТАСС один из пунктов принятой резолюции об изменении внешней и оборонной политики ЕС.

Согласно документу, страны Европы также призвали немедленно предоставить Киеву необходимое оружие, а также гуманитарную и финансовую помощь и оказать содействие в восстановлении страны по окончании боевых действий.

Авторы резолюции предложили «создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов и средств с целью компенсации и восстановления Украины».

При этом в Италии заявили, что большинство стран против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер ранее отметил, что восстановление Украины, разрушенной после спецоперации, должно финансироваться за счёт замороженных европейскими странами российских активов.

По данным агентства Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, страны ЕС заблокировали активы Банка России в размере около €23 млрд.