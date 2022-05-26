Reuters: страны ЕС заморозили активы ЦБ России на сумму около €23 млрд
«Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран—членов ЕС», — заявил он.
Рейндерс отметил, что страны ЕС также заблокировали материальные активы россиян на сумму около €10 млрд.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор в условиях западных санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной своих резервов.
Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что Банк России готовился к возможности заморозки российских резервов, хотя и считал низкой вероятность данного шага.