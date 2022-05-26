Reuters: страны ЕС заморозили активы ЦБ России на сумму около €23 млрд

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Страны ЕС заблокировали активы Банка России в размере около €23 млрд (примерно $24,6 млрд). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

«Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран—членов ЕС», — заявил он.

Рейндерс отметил, что страны ЕС также заблокировали материальные активы россиян на сумму около €10 млрд.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор в условиях западных санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной своих резервов.

Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что Банк России готовился к возможности заморозки российских резервов, хотя и считал низкой вероятность данного шага.

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