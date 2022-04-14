В ЦБ готовились к возможности заморозки резервов России

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Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что Банк России готовился к возможности заморозки российских резервов, хотя и считал низкой вероятность данного шага.
В ЦБ готовились к возможности заморозки резервов России
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Elagin

Об этом она рассказала, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Юдаева отметила, что действия Запада по заморозке активов в ЦБ России считают беспрецедентными.

«Это не арест, но заморозка — невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая. Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий. Но если бы реализовался экономический сценарий и у нас этих резервов не было бы, была бы огромнейшая проблема», — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что в ЦБ пытались диверсифицировать резервы и «иметь и те, и другие на тот и на другой случай».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия по-прежнему имеет достаточный объём резервов в золоте и юанях.

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