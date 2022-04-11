Глава ЦБ Набиуллина: Россия имеет достаточный объём резервов в золоте и юанях

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Россия по-прежнему имеет достаточный объём резервов в золоте и юанях, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ Набиуллина: Россия имеет достаточный объём резервов в золоте и юанях
  • РИА Новости

«С 2014 года Банк России последовательно наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют», — говорится в её сообщении на сайте ЦБ России.

Как подчеркнула глава Банка России, «и сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях».

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

Экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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