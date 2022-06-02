Кабмин Польши: восстановление Украины нужно оплатить замороженными активами России

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что восстановление Украины, разрушенной после спецоперации, должно финансироваться за счёт замороженных европейскими странами российских активов.

«Средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, сейчас заморожены в западных европейских банках», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Политик предложил создать фонд восстановления Украины и внести туда конфискованное российское имущество.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщало о том, что страны ЕС заблокировали активы Банка России в размере около €23 млрд.