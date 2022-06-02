Кабмин Польши: восстановление Украины нужно оплатить замороженными активами России

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Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что восстановление Украины, разрушенной после спецоперации, должно финансироваться за счёт замороженных европейскими странами российских активов.
Кабмин Польши: восстановление Украины нужно оплатить замороженными активами России
  • AP

«Средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, сейчас заморожены в западных европейских банках», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Политик предложил создать фонд восстановления Украины и внести туда конфискованное российское имущество.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщало о том, что страны ЕС заблокировали активы Банка России в размере около €23 млрд.

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