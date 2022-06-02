Кабмин Польши: восстановление Украины нужно оплатить замороженными активами России
- AP
«Средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, сейчас заморожены в западных европейских банках», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.
Политик предложил создать фонд восстановления Украины и внести туда конфискованное российское имущество.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщало о том, что страны ЕС заблокировали активы Банка России в размере около €23 млрд.