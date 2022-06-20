Народная милиция ЛНР: наёмники пытаются затянуть процесс вывода мирных граждан с «Азота»

Иностранные наёмники пытаются затянуть процесс вывода мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом в стриме RT «Летучка» рассказал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«От мирного населения, которое находилось в плену на «Азоте», нам поступала информация, что там есть иностранные наёмники и что они во главе с людьми, которые были назначены старшими по убежищам, стараются всеми силами затянуть процесс вывода мирного населения оттуда», — рассказал Филипоненко.

По его словам, это соответствует стандартной тактике украинских солдат и их западных кураторов по использованию мирных жителей в качестве живого щита.

18 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что отказ Украины гарантировать режим тишины мешает открытию гуманитарного коридора с предприятия «Азот» в Северодонецке.

Комендант города Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.