Посол ЛНР в России заявил о сдаче в плен бойцов нацбата «Айдар» в районе Северодонецка

Бойцы нацбатальона «Айдар» вместе с командирами сдаются в плен в пригороде Северодонецка. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В пригороде Северодонецка, в Метёлкино, подтверждена сдача в плен айдаровцев вместе с их вожаками. Посёлок полностью зачищен», — написал он в Telegram.

Мирошник добавил, что боевики дают показания «о своих подвигах и рисуют на картах расположения своих «побратимов» в Лисичанске и пригородах».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщало, что командир «Айдара» взят в плен под Северодонецком в ходе боевых действий.

18 июня Мирошник рассказал, что отказ Украины гарантировать режим тишины мешает открытию гуманитарного коридора с предприятия «Азот» в Северодонецке.

Комендант города Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.