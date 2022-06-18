Посол ЛНР в России: договорённости об открытии гумкоридора с «Азота» в Северодонецке нет
«Договорённости об открытии гуманитарного коридора с «Азота» как для выхода мирных, так и для сложения оружия боевиками по-прежнему нет», — написал он в Telegram.
Мирошник назвал основной причиной отказ Киева гарантировать режим прекращения огня, без которого эвакуация невозможна.
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.