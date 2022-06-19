РИА Новости: под Северодонецком взят в плен командир «Айдара»

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Командир национального батальона «Айдар» взят в плен под Северодонецком в ходе боевых действий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«При зачистке Метёлкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар». Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — цитирует собеседника агентство.

Кроме того, сообщается о боях за село Сиротино.

18 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили посёлок Метёлкино, который примыкает к Северодонецку. Он отметил, что в боях за этот населённый пункт за последнюю неделю украинская сторона «потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов».

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