Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Метёлкино около Северодонецка в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили посёлок Метёлкино, который примыкает к Северодонецку.

«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили населённый пункт Метёлкино, примыкающий к городу Северодонецку», — заявил Кадыров в Telegram.

Он отметил, что в боях за этот населённый пункт за последнюю неделю украинская сторона «потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов».

«На данный момент идёт зачистка населённого пункта от мин и растяжек», — добавил глава Чечни.

16 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения Луганской Народной Республики и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка.