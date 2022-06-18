Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Метёлкино около Северодонецка в ЛНР
- РИА Новости
«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили населённый пункт Метёлкино, примыкающий к городу Северодонецку», — заявил Кадыров в Telegram.
Он отметил, что в боях за этот населённый пункт за последнюю неделю украинская сторона «потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов».
«На данный момент идёт зачистка населённого пункта от мин и растяжек», — добавил глава Чечни.
16 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения Луганской Народной Республики и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка.